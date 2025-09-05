С временно оккупированной территории Украины удалось вернуть четырех военнослужащих, которые годами скрывались от российских захватчиков. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила информацию, что брат-близнец только что обменянного военного морской пехоты, получив тяжелое ранение на востоке в 2022 году, оказался в больнице и благодаря неравнодушным врачам был скрыт от силовиков государства-агрессора.

Читайте также Опять без "Азова". Как проходят и что скрывают обмены военными пленными

Неижпапа решил организовать эвакуацию бойца. Впоследствии стало известно, что вместе с братом-близнецом в больнице находились еще трое военных Национальной гвардии Украины, которые вынуждены были скрываться там в течение более трех лет.

Командующий ВМС вместе с Решетиловой и командующим НГУ Александром Пивненко создали координационный штаб и привлекли к операции специальные подразделения для эвакуации защитников.

Из оккупации удалось эвакуировать морского пехотинца, трех нацгвардейцев и медицинского работника, который помогал в укрывательстве военных. Сейчас они находятся в безопасности.

Операцию по спасению защитников осуществил отряд специальной разведки ВМС "Ангелы".

Неижпапа заявил, что операцию спланировали и разделили на несколько этапов, с учетом нелегального положения всех лиц, высокой активностью боевых действий, что осложнялось усиленными фильтрационными мероприятиями со стороны спецслужб РФ.

14 августа Украина вернула из российского плена 84 человека – военных и гражданских. Некоторые из них были в плену более 10 лет.

24 августа с российского плена вернулись военные и восемь гражданских, в частности бывший мэр Херсона Николаенко и журналист Хилюк.