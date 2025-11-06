ПАР отримала "сигнал лиха" від 17 громадян, які беруть участь у війні Росії проти України

Громадян Південної Африки заманили на війну під приводом вигідних трудових контрактів, йдеться в заяві уряду

Сиріл Рамафоса (Фото: Alessandro Della Valle/EPA)

Влада Південно-Африканської Республіки з’ясовує, як 17 її громадян опинилися на війні Росії проти України. Про це повідомило агентство Reuters.

Уряд ПАР поінформував у четвер, що отримав "сигнал лиха" від 17 громадян, які приєдналися до найманців у російсько-українській війні. Влада працює над поверненням їх додому.

У заяві йдеться, що чоловіків заманили на війну під приводом вигідних трудових контрактів. Усі вони віком від 20 до 39 років.

В повідомленні уряду зазначається, що президент ПАР Сиріл Рамафоса наказав провести розслідування обставин, що призвели до вербування чоловіків.

У заяві не вказано, на чиєму боці воюють південноафриканці, уточнило Reuters.

Згідно із законодавством країни, громадянам заборонено надавати військову допомогу іноземним урядам або перебувати в арміях іноземних урядів, якщо це не дозволено владою.

У серпні уряд Південної Африки попередив молодь бути обережними з фальшивими пропозиціями роботи в Росії, які поширювалися в соціальних мережах, після повідомлень про те, що деяких південноафриканських жінок обманом змусили виготовляти дрони.