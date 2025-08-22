Bloomberg: Влада ПАР розслідує ймовірне вербування жінок на завод з виробництва "шахедів"

Звіти міжнародних організацій свідчать, що росіяни змушують африканських жінок працювати на заводі зі складання дронів-камікадзе типу Shahed

"Алабуга" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Уряд Південно-Африканської Республіки проводить розслідування щодо російських компаній, які в межах ініціатив співпраці БРІКС наймають на роботу мешканок країни. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Наміри російських компаній перевіряють через побоювання, що жінок із ПАР можуть вербувати для роботи на заводі з виробництва ударних безпілотників у Татарстані.

Місцеве відділення Жіночого бізнес-альянсу БРІКС підписало у травні угоду про постачання особливій економічній зоні "Алабуга" та будівельній компанії "Еталонстрой Урал" загалом 5600 працівників наступного року.

Це сталося після того, як у січні студентська комісія БРІКС, що базується в ПАР, опублікувала оголошення про вакансії в будівництві та готельному бізнесі в "Алабузі", доступні для жінок віком від 18 до 22 років, а інфлюенсери з Південної Африки в Instagram та TikTok почали рекламувати їх.

"У Росії є попит на робочу силу", – сказала Bloomberg Лебоганг Зулу, яка очолює Жіночий альянс і підписала угоду під час візиту до Росії на початку цього року.

"Південна Африка переживає кризу безробіття", – додала посадовиця.

У звітах Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS) йдеться, що в "Алабузі" африканських жінок змушують працювати на заводі зі складання дронів-камікадзе типу Shahed. За даними організації, жінки вважаються надійнішими, ніж чоловіки, для цього конкретного виду роботи.

За словами співрозмовника Bloomberg, південноафриканські посадовці можуть викликати російських дипломатів для пояснень.

"Уряд Південної Африки активно розслідує повідомлення про іноземні програми, які вербують південноафриканців під хибним приводом. Уряд Південної Африки досі не знайшов жодних перевірених доказів того, що пропозиції роботи в Росії не відповідають заявленій меті", – йдеться у відповіді Міністерства міжнародних відносин та співробітництва ПАР.

Там додали, що під перевірку потрапила й російська "Алабуга".

Відділ з підбирання персоналу "Алабуги" (Alabuga Start) не відповів на запит про коментар. Студентська комісія та Жіночий бізнес-альянс БРІКС заперечили, що робітники, завербовані з їхньою допомогою, зрештою працюватимуть на цьому об'єкті.

Медіа пише, що у квітні представники учнівської комісії та Alabuga Start двічі відвідали середню школу в Йоганнесбурзі, щоб рекламувати програму працевлаштування.

Співрозмовники Bloomberg розповіли, що їм видали футболки та ручки з брендом Alabuga, пообіцяли роботу та безплатні авіаквитки, а також сказали, що вони зможуть отримати власну квартиру, працевлаштувавшись у цій зоні. За їхніми словами, їх попросили зареєструватися на сервісі рекрутингу в WhatsApp.

Офіційно в матеріалах Alabuga Start не згадується про роботу на військовому заводі. Водночас експерти вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки й Глобальної ініціативи з протидії транснаціональній злочинності у своїх звітах теж зазначали, що більшість учасниць програми зрештою влаштовувалися саме на завод із виробництва БпЛА.

"Ми підрахували, що приблизно 90% жінок, які їдуть до "Алабуги", потрапляють до програми використання дронів. Вони створюють зброю та перебувають під прицілом, бо зараз вони є частиною війни", – сказав Спенсер Фарагассо, старший науковий співробітник ISIS.

ДОВІДКА "Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Її площа становить майже 4000 га. На території зони росіяни виготовляють ударні безпілотники типу Shahed (російська назва "Герань-2"), які застосовують для ударів по Україні. Підприємство запустили у 2023 році.