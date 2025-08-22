Bloomberg: Власти ЮАР расследуют вероятную вербовку женщин на завод по сборке "шахедов"

"Алабуга" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Правительство Южно-Африканской Республики проводит расследование в отношении российских компаний, которые в рамках инициатив сотрудничества БРИКС нанимают на работу жительниц страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с этим вопросом.

Намерения российских компаний проверяют из-за опасений, что женщин из ЮАР могут вербовать для работы на заводе по производству ударных беспилотников в Татарстане.

Местное отделение Женского бизнес-альянса БРИКС подписало в мае соглашение о поставке особой экономической зоне "Алабуга" и строительной компании "Эталонстрой Урал" в общей сложности 5600 работников в следующем году.

Это произошло после того, как в январе студенческая комиссия БРИКС, базирующаяся в ЮАР, опубликовала объявление о вакансиях в строительстве и гостиничном бизнесе в "Алабуге", доступных для женщин в возрасте от 18 до 22 лет, а инфлюенсеры из Южной Африки в Instagram и TikTok начали рекламировать их.

"В России есть спрос на рабочую силу", — сказала Bloomberg Лебоганг Зулу, которая возглавляет Женский альянс и подписала соглашение во время визита в Россию в начале этого года.

"Южная Африка переживает кризис безработицы", — добавила чиновница.

В отчетах Института науки и международной безопасности (ISIS) говорится, что в "Алабуге" африканских женщин заставляют работать на заводе по сборке дронов-камикадзе типа Shahed. По данным организации, женщины считаются более надежными, чем мужчины, для этого конкретного вида работы.

По словам собеседника Bloomberg, южноафриканские чиновники могут вызвать российских дипломатов для объяснений.

"Правительство Южной Африки активно расследует сообщения об иностранных программах, которые вербуют южноафриканцев под ложным предлогом. Правительство Южной Африки до сих пор не нашло никаких проверенных доказательств того, что предложения работы в России не соответствуют заявленной цели", — говорится в ответе Министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР.

Там добавили, что под проверку попала и российская "Алабуга".

Отдел по подбору персонала "Алабуги" (Alabuga Start) не ответил на запрос о комментариях. Студенческая комиссия и Женский бизнес-альянс БРИКС отрицают, что рабочие, завербованные с их помощью, в конце концов будут работать на этом объекте.

Медиа пишет, что в апреле представители ученической комиссии и Alabuga Start дважды посетили среднюю школу в Йоханнесбурге, чтобы рекламировать программу трудоустройства.

Собеседники Bloomberg рассказали, что им выдали футболки и ручки с брендом Alabuga, пообещали работу и бесплатные авиабилеты, а также сказали, что они смогут получить собственную квартиру, трудоустроившись в этой зоне. По их словам, их попросили зарегистрироваться на сервисе рекрутинга в WhatsApp.

Официально в материалах Alabuga Start не упоминается о работе на военном заводе. В то же время эксперты вашингтонского Института науки и международной безопасности и Глобальной инициативы по противодействию транснациональной преступности в своих отчетах тоже отмечали, что большинство участниц программы в итоге устраивались именно на завод по производству БпЛА.

"Мы подсчитали, что примерно 90% женщин, которые едут в "Алабугу", попадают в программу использования дронов. Они создают оружие и находятся под прицелом, потому что сейчас они являются частью войны", — сказал Спенсер Фарагассо, старший научный сотрудник ISIS.

СПРАВКА "Алабуга" – особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. Ее площадь составляет почти 4000 га. На территории зоны россияне изготавливают ударные беспилотники типа Shahed (российское название "Герань-2"), которые применяют для ударов по Украине. Предприятие запустили в 2023 году.