Дрони СБУ вдруге за тиждень атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані – відео
Далекобійні безпілотники Служби безпеки України повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у російському Татарстані. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Далекобійні дрони СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні компоненти до них.
Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України.
Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.
В СБУ зазначили, що повторна атака на цей об’єкт має на меті зменшити спроможності ворога для терору України "шахедами". Попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт відбулася 9 серпня.
Обережно, на відео ненормативна лексика!
- 4 серпня дрони СБУ вразили п’ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.
- У ніч проти 11 серпня дрони СБУ уразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу імені Пландіна", що розташований у Нижньогородській області Росії.
