Дрони СБУ вдруге за тиждень атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані – відео

Російський об’єкт ВПК, який потрапив під удар, знаходиться на відстані 1300 км від України

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Далекобійні безпілотники Служби безпеки України повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у російському Татарстані. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Далекобійні дрони СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні компоненти до них.

Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України.

Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

В СБУ зазначили, що повторна атака на цей об’єкт має на меті зменшити спроможності ворога для терору України "шахедами". Попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт відбулася 9 серпня.

Обережно, на відео ненормативна лексика!