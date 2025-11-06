ЮАР получила "сигнал бедствия" от 17 граждан, участвующих в войне России против Украины
Власти Южно-Африканской Республики выясняют, как 17 ее граждан оказались на войне России против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
Правительство ЮАР проинформировало в четверг, что получило "сигнал бедствия" от 17 граждан, которые присоединились к наемникам в российско-украинской войне. Власти работают над их возвращением домой.
В заявлении говорится, что мужчин заманили на войну под предлогом выгодных трудовых контрактов. Все они в возрасте от 20 до 39 лет.
В сообщении правительства отмечается, что президент ЮАР Сирил Рамафоса приказал провести расследование обстоятельств, приведших к вербовке мужчин.
В заявлении не указано, на чьей стороне воюют южноафриканцы, уточнило Reuters.
Согласно законодательству страны, гражданам запрещено оказывать военную помощь иностранным правительствам или состоять в армиях иностранных правительств, если это не разрешено властями.
В августе правительство Южной Африки предупредило молодежь быть осторожными с фальшивыми предложениями работы в России, которые распространялись в социальных сетях, после сообщений о том, что некоторых южноафриканских женщин обманом заставили изготавливать дроны.
- 22 августа 2025 года стало известно, что правительство Южно-Африканской Республики проводит расследование в отношении российских компаний, которые в рамках инициатив сотрудничества БРИКС нанимают на работу жительниц страны.
- 10 октября сообщалось, что ЮАР расследует, как изготовленное в стране электронное оборудование оказалось в российских дронах, которые страна-агрессор использует для атак.
