Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР: Страна больше не должна быть членом G

Президент США заявил, что в ЮАР "все очень плохо" и он не может поехать туда представлять США

Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент США Дональд Трамп не намерен ехать на саммит G20 в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в конце ноября. Об этом он сообщил во время выступления на американском бизнес-форуме в Майами.

Трамп заявил, что ЮАР больше не должна входить в "Большую двадцатку", так как в некоторых районах страны "все очень плохо". А Майами, по его словам, "на протяжении поколений" было убежищем для тех, кто бежал от коммунистического режима страны.

"Я не поеду туда, уже сказал им – не собираюсь представлять нашу страну на этом саммите. Он не должен проходить там. Просто посмотрите, что происходит в разных частях Южной Америки и мира. Южная Африка вообще не должна больше входить в число стран-членов G", – сказал президент США.

Он ранее неоднократно обвинял ЮАР в конфискации земель и крайне плохом обращении с "определенными классами людей", называя это серьезным нарушением прав человека.

"Как можно ожидать, что мы поедем в Южную Африку на столь важную встречу G20, если главными темами обсуждения являются конфискация земель и геноцид?" – сказал Трамп в апреле.

Саммит запланирован на 21-22 ноября в Йоханнесбурге.