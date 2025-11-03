Президент Финляндии предложил новую встречу Путина и Трампа – в Африке в конце ноября

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могли бы встретиться на саммите G20 в конце ноября. Такое предложение озвучил президент Финляндии Александр Стубб, передает Yle.

Саммит G20 запланирован на 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге – крупнейшем городе Южно-Африканской Республики. Стубб не раскрыл подробностей этой идеи, но в сентябре Трамп заявлял, что не намерен посещать саммит "двадцатки" в Африке. Вместо него должен поехать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял, что российский диктатор не планирует лично посещать саммит в ЮАР, где его могут задержать. Кто может поехать от России, он не сообщил.

Также Стубб заявил, что мир сейчас вступает "в новую ядерную эру", в которой растет значение ядерного оружия. По его словам, ряд стран в последние месяцы провел или заявили о намерении провести ядерные испытания, из-за чего "контроль над вооружениями становится все более сложным".

"Остальному миру также необходимо повышать уровень понимания ядерного оружия, но для нас в Финляндии, возможно, в этом есть много особенно нового, в том числе то, как совместно выстраивается сдерживание и как управляется ядерная эскалация", – сказал Стубб.

Президент Финляндии считает ситуацию в стране "тяжелой". Среди прочего он напомнил, что Россия четвертый год ведет войну против Украины.

"Поддерживая Украину, мы во многих вопросах находимся в плюсе. Понимание Украиной современной войны не имеет себе равных, и мы многому учимся у них. Сотрудничество – это двусторонний процесс", – сказал он.