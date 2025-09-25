Навроцкий хочет разместить в Польше ядерное оружие: Это хорошее решение
Польша не против разместить на своей территории ядерное оружие – страна готова участвовать в программе НАТО "Ядерный обмен" (Nuclear Sharing). Об этом в интервью газете Fakt заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
Он отметил, что считает своей обязанностью сделать все возможное для укрепления безопасности Польши.
По словам Навроцкого, страна готова присоединиться к программе ядерного обмена НАТО, так как наличие ядерного оружия повысит безопасность граждан страны и станет сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров.
"Наш опыт как национального сообщества показывает, что Польша никогда не использует свое оружие для нападения на другие страны. Для безопасности поляков обладание ядерным оружием и присоединение к программе совместного использования ядерного оружия было бы хорошим решением", – сказал он.
Президент Польши еще раз подчеркнул, что наличие ядерного оружия у Польши не увеличит риск конфликта, а, наоборот, укрепит безопасность страны.
- В конце августа стало известно, что Трамп хочет возобновить переговоры о сокращении запасов ядерного оружия с Китаем и Россией.
- В Южной Корее заявили, что КНДР может получить до 2000 кг высокообогащенного урана, которого хватит на сотни бомб.
- 23 сентября Эстония выразила готовность разместить британское ядерное оружие на своей территории.
Комментарии (0)