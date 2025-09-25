Навроцький хоче розмістити в Польщі ядерну зброю: Це гарне рішення
Польща не проти розмістити на своїй території ядерну зброю – країна готова брати участь у програмі НАТО "Ядерний обмін" (Nuclear Sharing). Про це в інтерв'ю газеті Fakt заявив президент Польщі Кароль Навроцький.
Він зазначив, що вважає своїм обов'язком зробити все можливе для зміцнення безпеки Польщі.
За словами Навроцького, країна готова приєднатися до програми ядерного обміну НАТО, оскільки наявність ядерної зброї підвищить безпеку громадян країни і стане стримувальним фактором для потенційних агресорів.
"Наш досвід як національної спільноти показує, що Польща ніколи не використовує свою зброю для нападу на інші країни. Для безпеки поляків володіння ядерною зброєю і приєднання до програми спільного використання ядерної зброї було б хорошим рішенням", – сказав він.
Президент Польщі ще раз підкреслив, що наявність ядерної зброї у Польщі не збільшить ризик конфлікту, а, навпаки, зміцнить безпеку країни.
