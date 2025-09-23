Естонія готова розмістити на своїй території британську ядерну зброю

Двері завжди відчинені для союзників, заявив Ханно Певкур, коментуючи можливість розміщення британських F-35A в Естонії

Ханно Певкур (Фото Thomas Traasdahl/EPA)

Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерні бомби. Про це повідомив міністр оборони країни Ханно Певкур, передає The Telegraph.

На запитання медіа, чи готова Естонія в майбутньому розміщувати у себе британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, Певкур відповів: "Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників".

Його коментарі прозвучали на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня.

Але Росія, ймовірно, відреагує з люттю на будь-які плани щодо переміщення ядерної зброї так близько до своїх кордонів, зазначили журналісти.

Британські винищувачі F-35 вже давно на ротаційній основі розміщені на авіабазі Амарі в Естонії в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, яка також охоплює Латвію та Литву. А нові літаки шостого покоління очікуються до кінця десятиліття.

Військово-повітряні сили Британії також відправили винищувачі Typhoon до Польщі в межах місії "Східний вартовий", оголошеної цього місяця після того, як Росія запустила щонайменше 20 безпілотників через польський кордон.

Джерело, пов'язане з британськими військовими, заявило, що "нема потреби мати стратегічний потенціал передового базування на тактичній позиції в Естонії".

Винищувачі F-35A, за його словами, будуть "діяти не стільки як засіб стримування, скільки як засіб розпалювання конфлікту", до того ж вони будуть схильні до "високого ризику в разі першого удару Росії".