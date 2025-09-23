Естонія готова розмістити на своїй території британську ядерну зброю
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерні бомби. Про це повідомив міністр оборони країни Ханно Певкур, передає The Telegraph.
На запитання медіа, чи готова Естонія в майбутньому розміщувати у себе британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, Певкур відповів: "Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників".
Його коментарі прозвучали на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня.
Але Росія, ймовірно, відреагує з люттю на будь-які плани щодо переміщення ядерної зброї так близько до своїх кордонів, зазначили журналісти.
Британські винищувачі F-35 вже давно на ротаційній основі розміщені на авіабазі Амарі в Естонії в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, яка також охоплює Латвію та Литву. А нові літаки шостого покоління очікуються до кінця десятиліття.
Військово-повітряні сили Британії також відправили винищувачі Typhoon до Польщі в межах місії "Східний вартовий", оголошеної цього місяця після того, як Росія запустила щонайменше 20 безпілотників через польський кордон.
Джерело, пов'язане з британськими військовими, заявило, що "нема потреби мати стратегічний потенціал передового базування на тактичній позиції в Естонії".
Винищувачі F-35A, за його словами, будуть "діяти не стільки як засіб стримування, скільки як засіб розпалювання конфлікту", до того ж вони будуть схильні до "високого ризику в разі першого удару Росії".
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин. Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест.
- Згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за статтею 4 – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ на Польщу 10 вересня.
- Міноборони Естонії показало траєкторію польоту російських винищувачів.
