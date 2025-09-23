Эстония готова разместить на своей территории британское ядерное оружие

Двери всегда открыты для союзников, заявил Ханно Певкур, комментируя возможность размещения британских F-35A в Эстонии

Ханно Певкур (Фото Thomas Traasdahl/EPA)

Эстония готова принять британские истребители, способные нести ядерные бомбы. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур, передает The Telegraph.

На вопрос медиа, готова ли Эстония в будущем размещать у себя британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, Певкур ответил: "Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников".

Его комментарии прозвучали на фоне нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу, 19 сентября.

Но Россия, вероятно, отреагирует с яростью на любые планы по перемещению ядерного оружия так близко к своим границам, отметили журналисты.

Британские истребители F-35 уже давно на ротационной основе находятся на авиабазе Амари в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, которая также охватывает Латвию и Литву. А новые самолеты шестого поколения ожидаются до конца десятилетия.

Военно-воздушные силы Великобритании также отправили истребители Typhoon в Польшу в рамках миссии "Восточный страж", объявленной в этом месяце после того, как Россия запустила не менее 20 беспилотников через польскую границу.

Источник, связанный с британскими военными, заявил, что "нет необходимости иметь стратегический потенциал передового базирования на тактической позиции в Эстонии".

Истребители F-35A, по его словам, будут "действовать не столько как средство сдерживания, сколько как средство разжигания конфликта", к тому же они будут подвержены "высокому риску в случае первого удара России".