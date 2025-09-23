Эстония готова разместить на своей территории британское ядерное оружие
Эстония готова принять британские истребители, способные нести ядерные бомбы. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур, передает The Telegraph.
На вопрос медиа, готова ли Эстония в будущем размещать у себя британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, Певкур ответил: "Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников".
Его комментарии прозвучали на фоне нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу, 19 сентября.
Но Россия, вероятно, отреагирует с яростью на любые планы по перемещению ядерного оружия так близко к своим границам, отметили журналисты.
Британские истребители F-35 уже давно на ротационной основе находятся на авиабазе Амари в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, которая также охватывает Латвию и Литву. А новые самолеты шестого поколения ожидаются до конца десятилетия.
Военно-воздушные силы Великобритании также отправили истребители Typhoon в Польшу в рамках миссии "Восточный страж", объявленной в этом месяце после того, как Россия запустила не менее 20 беспилотников через польскую границу.
Источник, связанный с британскими военными, заявил, что "нет необходимости иметь стратегический потенциал передового базирования на тактической позиции в Эстонии".
Истребители F-35A, по его словам, будут "действовать не столько как средство сдерживания, сколько как средство разжигания конфликта", к тому же они будут подвержены "высокому риску в случае первого удара России".
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они находились над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.
- Впоследствии эстонское правительство решило запросить проведение консультаций с союзниками по НАТО по статье 4 – последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ на Польшу 10 сентября.
- Минобороны Эстонии показало траекторию полета российских истребителей.
