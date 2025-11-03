Президент Фінляндії запропонував нову зустріч Путіна і Трампа – в Африці наприкінці листопада

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін могли б зустрітися на саміті G20 наприкінці листопада. Таку пропозицію озвучив президент Фінляндії Олександр Стубб, передає Yle.

Саміт G20 заплановано на 21-22 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі – найбільшому місті Південно-Африканської Республіки. Стубб не розкрив подробиць цієї ідеї, але у вересні Трамп заявляв, що не має наміру відвідувати саміт "двадцятки" в Африці. Замість нього має поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявляв, що російський диктатор не планує особисто відвідувати саміт у ПАР, де його можуть затримати. Хто може поїхати від Росії, він не повідомив.

Також Стубб заявив, що світ зараз вступає "в нову ядерну еру", в якій зростає значення ядерної зброї. За його словами, низка країн останніми місяцями провела або заявила про намір провести ядерні випробування, через що "контроль над озброєннями стає дедалі складнішим".

"Решті світу також необхідно підвищувати рівень розуміння ядерної зброї, але для нас у Фінляндії, можливо, в цьому є багато особливо нового, зокрема те, як спільно вибудовується стримування і як управляється ядерна ескалація", – сказав Стубб.

Президент Фінляндії вважає ситуацію в країні "важкою". Серед іншого він нагадав, що Росія четвертий рік веде війну проти України.

"Підтримуючи Україну, ми в багатьох питаннях є в плюсі. Розуміння Україною сучасної війни не має собі рівних, і ми багато чого вчимося в них. Співпраця – це двосторонній процес", – сказав він.