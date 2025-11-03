Стубб: Возможным местом встречи Зеленского и Путина станет саммит G20

Президент Финляндии заявил о вероятности встречи главы Украины и диктатора РФ, если "ситуация будет развиваться так, как ожидается"

Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возможным местом встречи его украинского коллеги является Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина может стать саммит G20 в Южной Африке. Слова политика передаёт финское медиа MTV Uutiset.

Стубб заявил, что подход Хельсинки к войне России против Украины остается неизменным: необходимо усилить военное и экономическое давление на Москву, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Глава страны считает, что возможная возможность для этого может появиться в конце этого месяца в ЮАР.

"Если в течение следующих двух-трех недель ситуация будет развиваться так, как ожидается, то, возможно, местом встречи президентов Путина и Зеленского станет саммит G20 в Йоханнесбурге", – рассказал политик.

Встреча Группы Двадцати запланирована на 21-22 ноября.

В то же время Стубб не видит возможности, чтобы американский президент Дональд Трамп и российский диктатор встретились до саммита "двадцатки", поскольку они отменили свою встречу в Будапеште. Ранее глава Штатов заявлял, что не намерен ехать на мероприятие, на нем США должен представлять вице-президент Джей Ди Вэнс (подробнее здесь).

Также финский политик отметил по поводу войны, что работа за кулисами будет продолжаться, даже несмотря на отсутствие признаков быстрого прекращения огня или перемирия.

Он добавил, что обсудил ситуацию в Украине с руководителями Казахстана, Касимом-Жомартом Токаевыми Узбекистана, Шавкатом Мирзиёевым. Они должны встретиться с Трампом 6 ноября, после чего Токаев будет говорить с Путиным в Москве на следующей неделе.

"Страны Центральной Азии потенциально могут выступать посредниками между Белым домом и Кремлем", – отметил Стубб.