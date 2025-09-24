Токаев: Казахстан не является посредником между Украиной и РФ и таковым не видит себя

Казахстан готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях, заявил президент страны

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Igor Kovalenko/EPA)

Казахстан не видит себя посредником для урегулирования российско-украинской войны, но при необходимости готов обеспечить проведение переговоров. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в комментарии медиа Tengrinews.

У него спросили, готов ли Казахстан организовать встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Астане и ведутся ли такие переговоры.

"Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым не видит себя. На мой взгляд, обе стороны могут вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" очень сложный и упрощать его нельзя", – сказал Токаев.

Он добавил, что с продолжением военных действий происходит наслоение многих вопросов: территориальных, исторических, национальных, языковых и политических.

"Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и самый тяжелый, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, "территориальные подарки", украинская государственность и другие), и здесь есть разброс разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических", – продолжил президент Казахстана.

По его мнению, переговоры нужно продолжить. Об этом Токаев сказал и в своей речи в Организации Объединенных Наций.

Он отметил, что если у Путина и Зеленского будет желание приехать в Казахстан, "мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров".

"Встречи на высшем уровне тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами, это аксиома и азбука вместе взятые. Надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, с разногласиями по всем основным вопросам повестки дня – это, откровенно говоря, нереалистичный подход", – сказал он.

Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за начало прямых переговоров между Украиной и РФ на высшем уровне, но "нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания".

"Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет необходимость, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", – резюмировал он.