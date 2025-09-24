Токаєв: Казахстан не є посередником між Україною та РФ і таким не бачить себе

Казахстан готовий виступити з "добрими послугами" як місце переговорів та зустрічей на всіх рівнях, заявив президент країни

Касим-Жомарт Токаєв (Фото: Igor Kovalenko/EPA)

Казахстан не бачить себе посередником для врегулювання російсько-української війни, але за потреби готовий забезпечити проведення переговорів. Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у коментарі медіа Tengrinews.

У нього запитали, чи готовий Казахстан організувати зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна в Астані та чи ведуться такі переговори.

"Казахстан у військовому конфлікті між Росією та Україною не є посередником і таким не бачить себе. На мій погляд, обидві сторони можуть вести діалог з усіх спірних питань на двосторонній основі та на різних рівнях. Завжди вважав і публічно говорив, що "українська криза" дуже складна і спрощувати її не можна", – сказав Токаєв.

Він додав, що з продовженням воєнних дій відбувається нашарування багатьох питань: територіальних, історичних, національних, мовних та політичних.

"Так, територіальне питання зараз найголовніше і найважче, але його практичне рішення за переговорним столом поки не проглядається через супутні дискусії на історичну тему (Київська Русь, "територіальні подарунки", українська державність та інші), і тут є розкид різних думок, зокрема неординарних і навіть екзотичних", – продовжив президент Казахстану.

На його думку, переговори потрібно продовжити. Про це Токаєв сказав і у своїй промові в Організації Об’єднаних Націй.

Він зазначив, що якщо у Путіна та Зеленського буде бажання приїхати до Казахстану, "ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів".

"Зустрічі на найвищому рівні ретельно готуються на експертному рівні дипломатами та іншими службами, це аксіома та абетка разом узяті. Сподіватися на практичний результат в умовах продовження воєнних дій без перемир'я, з розбіжностями з усіх основних питань порядку денного – це, відверто кажучи, нереалістичний підхід", – сказав він.

Токаєв наголосив, що Казахстан виступає за початок прямих переговорів між Україною та РФ на найвищому рівні, але "потрібна попередня робота для досягнення порозуміння".

"Не бувши посередником, Казахстан проте, якщо виникне потреба, готовий виступити з "добрими послугами" як місце переговорів та зустрічей на всіх рівнях", – резюмував він.