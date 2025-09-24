"Хоч в Казахстані". Зеленський розповів, де готовий зустрітись з Путіним

Володимир Зеленський (Фото: AP/Jose Luis Magana)

Україна і партнери пропонували Росії зустріч на рівні лідерів у низці різних країн, зокрема нейтральних. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"І команди Трампа, і моя команда, європейці, включно з Макроном й іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: "Навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану. Ми готові"", – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що готовий зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним будь-де, окрім Москви.

Трамп підтримує повне повернення територій України та усвідомлює необхідність жорсткіших заходів проти Москви, підкреслив український лідер