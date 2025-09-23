Зеленський: Тепер Трамп більше довіряє мені щодо фронту, аніж Путіну

Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі 18 серпня (Фото: Офіс українського президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що тепер керівник США Дональд Трамп більше довіряє йому щодо ситуації на фронті, аніж російському диктатору Володимиру Путіну. Про це український політик повідомив після зустрічі з американським колегою.

"І перед моїм діалогом з ним [Трампом], він мав ці відносини [з Путіним]. Я не знаю, на чому вони ґрунтуються, але в будь-якому випадку він [президент США] їх має", – розповів глава держави.

За словами президента, саме тому Трамп довіряв Путіну, коли той поділився з ним даними про "ситуацію в Україні за один день, за один тиждень, за один місяць, й іншими казками, що вони [росіяни] окупують весь наш Донбас чи Східну частину, чи інші частини, які ми контролюємо".

Однак, додав Зеленський, потім Трамп "повернувся" до нього у телефонних розмовах та спілкуванні.

"Він [президент США] завжди казав, ще восени, що вони [росіяни] щось окупують, і нам треба якось реагувати. А потім поступово він зрозумів, що Путін просто ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами", – підсумував керівник України.