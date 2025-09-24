"Хоть в Казахстане". Зеленский рассказал, где готов встретиться с Путиным
Украина и партнеры предлагали России встречу на уровне лидеров в ряде разных стран, в том числе нейтральных. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.
"И команды Трампа, и моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы"", – рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным где угодно, кроме Москвы.
Трамп поддерживает полное возвращение территорий Украины и осознает необходимость более жестких мер против Москвы, подчеркнул украинский лидер
- По словам Зеленского, Трамп уже понял, что Путин делился с ним "какой-то информацией, которая была далека от правды на поле боя". После этого Трамп стал больше доверять украинскому лидеру.
