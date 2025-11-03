Стубб: Можливим місцем зустрічі Зеленського і Путіна стане саміт G20

Президент Фінляндії заявив про ймовірність зустрічі глави України та диктатора РФ, якщо "ситуація розвиватиметься так, як очікується"

Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що можливим місцем зустрічі його українського колеги Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна може стати саміт G20 у Південній Африці. Слова політика передає фінське медіа MTV Uutiset.

Стубб заявив, що підхід Гельсінкі до війни Росії проти України залишається незмінним: необхідно посилити військовий і економічний тиск на Москву, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Глава країни вважає, що можлива нагода для цього може з'явитися наприкінці цього місяця у ПАР.

"Якщо впродовж наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі президентів Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі", – розповів політик.

Зустріч Групи Двадцяти запланована на 21-22 листопада.

Водночас Стубб не бачить можливості, щоб американський президент Дональд Трамп та російський диктатор зустрілись до саміту "двадцятки", оскільки вони скасували свою зустріч у Будапешті. Раніше глава Штатів заявляв, що не має наміру їхати на захід, натомість на ньому США має представляти віцепрезидент Джей Ді Венс (детальніше тут).

Також фінський політик зауважив стосовно війни, що робота за лаштунками триватиме, навіть попри відсутність ознак швидкого припинення вогню чи перемир'я.

Він додав, що обговорив ситуацію в Україні з очільниками Казахстану, Касимом-Жомартом Токаєвим, та Узбекистану, Шавкатом Мірзійоєвим. Вони мають зустрітися з Трампом 6 листопада, після чого Токаєв говоритиме з Путіним у Москві наступного тижня.

"Країни Центральної Азії потенційно можуть виступати посередниками між Білим домом і Кремлем", – зауважив Стубб.