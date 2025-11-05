Трамп заявив, що не поїде на саміт G20 у ПАР: Країна більше не повинна бути членом G

Президент США заявив, що в ПАР "усе дуже погано" і він не може поїхати туди представляти США

Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент США Дональд Трамп не має наміру їхати на саміт G20 до Південно-Африканської Республіки (ПАР) наприкінці листопада. Про це він повідомив під час виступу на американському бізнес-форумі в Маямі.

Трамп заявив, що ПАР більше не повинна входити до "Великої двадцятки", оскільки в деяких районах країни "все дуже погано". А Маямі, за його словами, "протягом поколінь" було притулком для тих, хто втік від комуністичного режиму країни.

"Я не поїду туди, вже сказав їм – не збираюся представляти нашу країну на цьому саміті. Він не повинен проходити там. Просто подивіться, що відбувається в різних частинах Південної Америки і світу. Південна Африка взагалі не повинна більше входити до числа країн-членів G", – сказав президент США.

Він раніше неодноразово звинувачував ПАР у конфіскації земель і вкрай поганому поводженні з "певними класами людей", називаючи це серйозним порушенням прав людини.

"Як можна очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на таку важливу зустріч G20, якщо головними темами обговорення є конфіскація земель і геноцид?" – сказав Трамп у квітні.

Саміт запланований на 21-22 листопада у Йоганнесбурзі.