Трамп заявив, що не поїде на саміт G20 у ПАР: Країна більше не повинна бути членом G
Президент США Дональд Трамп не має наміру їхати на саміт G20 до Південно-Африканської Республіки (ПАР) наприкінці листопада. Про це він повідомив під час виступу на американському бізнес-форумі в Маямі.
Трамп заявив, що ПАР більше не повинна входити до "Великої двадцятки", оскільки в деяких районах країни "все дуже погано". А Маямі, за його словами, "протягом поколінь" було притулком для тих, хто втік від комуністичного режиму країни.
"Я не поїду туди, вже сказав їм – не збираюся представляти нашу країну на цьому саміті. Він не повинен проходити там. Просто подивіться, що відбувається в різних частинах Південної Америки і світу. Південна Африка взагалі не повинна більше входити до числа країн-членів G", – сказав президент США.
Він раніше неодноразово звинувачував ПАР у конфіскації земель і вкрай поганому поводженні з "певними класами людей", називаючи це серйозним порушенням прав людини.
"Як можна очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на таку важливу зустріч G20, якщо головними темами обговорення є конфіскація земель і геноцид?" – сказав Трамп у квітні.
Саміт запланований на 21-22 листопада у Йоганнесбурзі.
- 3 листопада президент Фінляндії запропонував нову зустріч Путіна і Трампа – в Африці на саміті G20.
- Крім того, за його словами, там же могла б відбутися і зустріч Зеленського з Путіним, якщо протягом наступних двох-трьох тижнів "ситуація розвиватиметься так, як очікується".
