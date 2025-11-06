Військові кафедри в Україні є неефективними для сучасної війни через три основні проблеми – освітяни
Щоб зробити українські військові кафедри ефективними у підготовці до реальних бойових дій, необхідно розв'язати три головні проблеми – фінансування, кадри й інфраструктура. Про це для тексту LIGA.net розповіли освітяни.
Стосовно фінансування, то підготовка офіцерів запасу й досі проходить переважно за кошти самих студентів – є частина коштів, що виділяє держава, проте їх недостатньо для закупівлі сучасного обладнання й облаштування полігонів.
Вартість навчання варіюється залежно від вишу й, наприклад, може становити від 12 500 до 26 000 грн (детальніше тут).
Другою проблемою є кадри. Як анонімно зазначив LIGA.net офіцер одного з військових навчальних закладів, зараз "в університетах немає кому викладати, не кажучи вже про військові кафедри".
Водночас освітяни, які працюють там десятиліттями, "дотримуються програми, що в них була раніше й не має нічого спільного з сьогоденням", зауважив викладач Києво-Могилянської академії з бойовим досвідом Олександр Костюк.
Стосовно інфраструктури, ректор Київського національного університету ім. Шевченка Володимир Бугров зазначив LIGA.net: "Коли бракує полігонів, бракує ресурсів – це і є найбільша проблема. Основне джерело – це матеріальні й людські ресурси".
- Російська повномасштабна війна виявила головну проблему військових кафедр в українських університетах: вони готують офіцерів, які не вміють воювати. Існують десятиліттями, але досі залишаються радше формальністю, ніж реальною підготовкою до бою. Чому ці кафедри досі не привели до ладу і чи потрібно це під час війни – читайте у тексті LIGA.net.
Коментарі (0)