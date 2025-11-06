Військові кафедри в Україні є неефективними для сучасної війни через три основні проблеми – освітяни

Офіцер одного з військових вишів зазначив LIGA.net, що є брак кадрів в університетах, не кажучи вже про відповідні кафедри

Щоб зробити українські військові кафедри ефективними у підготовці до реальних бойових дій, необхідно розв'язати три головні проблеми – фінансування, кадри й інфраструктура. Про це для тексту LIGA.net розповіли освітяни.

Стосовно фінансування, то підготовка офіцерів запасу й досі проходить переважно за кошти самих студентів – є частина коштів, що виділяє держава, проте їх недостатньо для закупівлі сучасного обладнання й облаштування полігонів.

Вартість навчання варіюється залежно від вишу й, наприклад, може становити від 12 500 до 26 000 грн (детальніше тут).

Другою проблемою є кадри. Як анонімно зазначив LIGA.net офіцер одного з військових навчальних закладів, зараз "в університетах немає кому викладати, не кажучи вже про військові кафедри".

Водночас освітяни, які працюють там десятиліттями, "дотримуються програми, що в них була раніше й не має нічого спільного з сьогоденням", зауважив викладач Києво-Могилянської академії з бойовим досвідом Олександр Костюк.

Стосовно інфраструктури, ректор Київського національного університету ім. Шевченка Володимир Бугров зазначив LIGA.net: "Коли бракує полігонів, бракує ресурсів – це і є найбільша проблема. Основне джерело – це матеріальні й людські ресурси".