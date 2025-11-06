Военные кафедры в Украине неэффективны для современной войны из-за трех проблем – детали

Офицер одного из военных вузов отметил LIGA.net, что существует нехватка кадров в университетах, не говоря уже о соответствующих кафедрах

Чтобы сделать украинские военные кафедры эффективными в подготовке к реальным боевым действиям, необходимо решить три главные проблемы – с финансированием, кадрами и инфраструктурой. Об этом для текста LIGA.net рассказали работники образования, работающие в этой сфере.

Что касается финансирования, то подготовка офицеров запаса до сих пор проходит преимущественно за средства самих студентов – есть часть средств, выделяемых государством, однако их недостаточно для закупки современного оборудования и обустройства полигонов.

Стоимость обучения варьируется в зависимости от вуза и, например, может составлять от 12 500 до 26 000 грн (подробнее здесь).

Второй проблемой являются кадры. Как анонимно отметил LIGA.net офицер одного из военных учебных заведений, сейчас "в университетах некому преподавать, не говоря уже о военных кафедрах".

В то же время педагоги, работающие там десятилетиями, "придерживаются программы, что у них была раньше и не имеет ничего общего с настоящим", отметил преподаватель Киево-Могилянской академии с боевым опытом Александр Костюк.

Относительно инфраструктуры, ректор Киевского национального университета им. Шевченко Владимир Бугров отметил LIGA.net: "Когда не хватает полигонов, не хватает ресурсов – это и есть самая большая проблема. Основной источник – это материальные и человеческие ресурсы".