Reuters: Китайские специалисты участвовали в испытании боевых дронов в России

Специалисты КНР в конце 2024 года обучали россиян на полигоне в Челябинской области, выяснили журналисты медиа

Российский БпЛА (Фото: ресурс оккупантов)

Специалисты из Китая участвовали в испытаниях военных дронов на территории России. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух европейских собеседников в сфере безопасности, а также на документы, с которыми ознакомились журналисты.

По данным медиа, китайские специалисты по беспилотникам вылетели в Россию для проведения технических разработок военных беспилотников на государственном предприятии по производству оружия, находящемся под западными санкциями. Речь идет о заводе "Купол". Это предприятие китайские специалисты посетили более полудюжины раз, начиная со второго квартала прошлого года.

Согласно документам и информации, полученной от двух официальных лиц, за это время "Купол" также получал партии ударных и разведывательных беспилотников китайского производства через российского посредника.

В сентябре прошлого года Reuters сообщило, что компания "Купол" разработала в Китае новый беспилотник "Гарпия-3" с помощью местных специалистов. Теперь медиа обнародовало конкретные подробности активного участия китайских специалистов в испытаниях и технологических работах над военными беспилотниками на территории России.

Собеседники заявили, что сотрудничество свидетельствует об углублении отношений между "Куполом" и китайскими компаниями в разработке беспилотников, которые, как оказалось, имеют решающее значение для войны России против Украины.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что ему неизвестно об этом сотрудничестве.

"Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, никогда не поставляя смертоносное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролируя товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников", – заявили в МИД КНР.

Кремль, Министерство обороны России и "Купол" не ответили на запросы о комментариях.

Документы, включая счета-фактуры и банковские выписки, свидетельствуют о том, что в прошлом году "Купол" получил более десятка ударных беспилотников одностороннего действия производства китайской компании Sichuan AEE. Беспилотники были поставлены российской оборонной компанией "ВСК Вектор", которая находится под санкциями США и Европейского Союза. ВСК Вектор и Sichuan AEE не ответили на запросы о комментариях.

Правительства США и государств Европы неоднократно выражали обеспокоенность относительно поставок китайских компаний российским производителям оружия и ввели санкции против некоторых из них.

В июле Reuters сообщило, что "Купол" производит тысячи ударных беспилотников "Гарпия", используя китайские детали, в том числе двигатели. "Гарпии", созданные по образцу иранского беспилотника Shahed, могут пролетать сотни километров до заранее заданных целей, а затем резко падать и взрываться при ударе.

Два европейских чиновника заявили, что поставки небольшого количества китайских ударных беспилотников и присутствие китайских специалистов могут указывать на заинтересованность "Купола" в расширении производства новых моделей дронов.

Письмо от "Вектора" предприятию "Купол", с которым ознакомилось Reuters, показало, что во втором квартале 2024 года компания-закупщик выставила производителю оружия счет за более полудюжины дронов, изготовленных китайской компанией.

Корпоративный документ AEE с подробным описанием поставок, с которым ознакомились журналисты, подтверждал поставки ударных беспилотников A140 и A900. В нем также перечислено более полудюжины других беспилотников – A60, A100 и A200, – которые должны быть предоставлены.

В отчетах компании "Купол", с которыми ознакомилось агентство Reuters, описываются летные испытания беспилотников A60, A100 и A200 на военном полигоне Чебаркуль в Челябинской области России в последнем квартале 2024 года.

В документе компании говорится, что группа китайских экспертов посетила объекты компании "Купол" в городе Ижевск, чтобы собрать беспилотники и научить персонал использовать их. Затем эксперты посетили Чебаркуль. Бронирование авиабилетов показало, что китайские эксперты должны были вылететь из Челябинска на следующий день после испытаний.