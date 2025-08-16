Официально: Китай способствует России в производстве одной из моделей БпЛА, говорит ГУР
Государство Китайская народная республика способствует производству ударных дронов типа "Гарпия-А1" в России, сообщило в ответ на запрос LIGA.net Главное управление разведки.
ГУР известно о факте содействия Пекином изготовлению БпЛА "Гарпия-А1" на мощностях АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (дочернее предприятие оружейной госкомпании "Алмаз-Антей").
Также разведка установила участие китайской компании Xi'an Bingguo Innovation Aviation Technology Co. Ltd в этом. В перечне санкций Совета нацбезопасности и обороны компании с таким названием нет.
Кроме того, ГУР подтвердило, что отдельные китайские компании поставляли комплектующие изделия для сборки в России беспилотников-имитаторов "Гербера" и FPV-дронов.
О сотрудничестве РФ с китайскими компаниями по "Гарпии-А1" ранее сообщало агентство Reuters, однако тогда медиа ссылалось на анонимные европейские источники и документы и не указывало, что это именно КНР как государство способствует такому производству.
Так, в сентябре 2024-го журналисты писали, что "Купол" разработал и провел летные испытания этого БпЛА в Китае с помощью местных специалистов.
Уже в июле 2025 года агентство заявляло, что двигатели китайского производства для этих дронов поставлялись в РФ несмотря на западные санкции, что позволило "Куполу" увеличить производство беспилотников этого типа. Тогда же военная разведка сообщала медиа, что Москва использует эти беспилотники для атак по гражданским и военным целям в глубине украинской территории, при этом РФ применяет около 500 таких БпЛА в месяц.
Пекин последовательно отрицает, что оказывает России помощь в военной сфере.
Судя по данным из открытых источников, "Гарпия" является аналогом Shahed. Reuters писало, что заявленная дальность этого дрона – более 2000 километров, боевая часть – 50 килограммов (у "шахеда" подобные характеристики).
- Летом Украина ввела санкции против китайских компаний, чьи детали нашли у "шахедов" после российской атаки 4 июля.
- После встречи с Путиным на Аляске 15 августа Трамп заявил, что сейчас он не думает о введении дополнительных тарифов в отношении партнера РФ Китая, поскольку он доволен саммитом с диктатором.
