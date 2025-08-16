Офіційно: Китай сприяє Росії у виробництві однієї з моделей БпЛА, каже ГУР

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Китайська Народна Республіка сприяє виробництву ударних дронів типу "Гарпія-А1" у Росії, повідомило у відповідь на запит LIGA.net Головне управління розвідки.

ГУР відомо про факт сприяння Пекіном виготовленню БпЛА "Гарпія-А1" на потужностях АТ "Іжевський електромеханічний завод "Купол" (дочірнє підприємство збройової держкомпанії "Алмаз-Антей").

Також розвідка встановила участь китайської компанії Xi’an Bingguo Innovation Aviation Technology Co. Ltd у цьому. У переліку санкцій Ради нацбезпеки та оборони компанії з такою назвою немає.

Окрім цього, ГУР підтвердило, що окремі китайські компанії постачали комплектувальні вироби для збирання у Росії безпілотників-імітаторів "Гербера" та FPV-дронів.

Про співробітництво РФ з китайськими компаніями щодо "Гарпії-А1" раніше повідомляла агенція Reuters, проте тоді медіа посилалось на анонімні європейські джерела та документи й не вказувало, що це саме КНР як держава сприяє такому виробництву.

Так, у вересні 2024-го журналісти писали, що "Купол" розробив та провів льотні випробування цього БпЛА у Китаї за допомогою місцевих фахівців.

Вже у липні 2025 року агенція заявила, що двигуни китайського виробництва для цих дронів постачались до РФ, попри західні санкції, що дозволило "Куполу" збільшити виробництво безпілотників цього типу. Тоді ж військова розвідка повідомляла медіа, що Москва використовує ці безпілотники для атак по цивільних та військових цілях у глибині української території, водночас РФ застосовує близько 500 таких БпЛА на місяць.

Пекін послідовно заперечує, що надає Росії допомогу у військовій сфері.

З огляду на дані з відкритих джерел, "Гарпія" є аналогом Shahed. Reuters писало, що заявлена дальність цього дрона – понад 2000 км, бойова частина – 50 кг (у "шахеда" подібні характеристики).