Трамп про тарифи щодо Китаю: Зустріч з Путіним пройшла добре, я не маю про це зараз думати
Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз він не думає про запровадження додаткових тарифів щодо партнера РФ Китаю, оскільки він задоволений зустріччю з диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це керівник Штатів розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Що ж, з огляду на те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно про це думати. Ні, можливо, я буду змушений подумати про це через два-три тижні або щось таке. Але зараз нам не потрібно про це думати", – заявив керівник Штатів.
Читайте також
На думку Трампа, зустріч "пройшла дуже добре".
Раніше, 13 серпня, президент США обіцяв Москві "дуже серйозні наслідки", якщо диктатор РФ не погодиться на перемир'я під час саміту на Алясці.
- Переговори Трампа і Путіна завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net.
- У цьому ж інтерв'ю президент США заявив, що під час саміту на Алясці вони з російським диктатором не погодились лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах, і що тепер справа за керівником України Зеленським.
- Єдиною країною, проти якої Трамп підвищив мита через закупівлю російської нафти, стала Індія.
Коментарі (0)