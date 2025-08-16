Трамп про тарифи щодо Китаю: Зустріч з Путіним пройшла добре, я не маю про це зараз думати

Президент США припустив, що буде змушений подумати про нові обмеження за два-три тижні

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз він не думає про запровадження додаткових тарифів щодо партнера РФ Китаю, оскільки він задоволений зустріччю з диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це керівник Штатів розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Що ж, з огляду на те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно про це думати. Ні, можливо, я буду змушений подумати про це через два-три тижні або щось таке. Але зараз нам не потрібно про це думати", – заявив керівник Штатів.

На думку Трампа, зустріч "пройшла дуже добре".

Раніше, 13 серпня, президент США обіцяв Москві "дуже серйозні наслідки", якщо диктатор РФ не погодиться на перемир'я під час саміту на Алясці.