Трамп о тарифах для КНР: Встреча с Путиным прошла хорошо, не должен об этом сейчас думать

Президент США предположил, что будет вынужден подумать о новых ограничениях через две-три недели

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас он не думает о введении дополнительных тарифов в отношении партнера РФ Китая, поскольку он доволен встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом руководитель Штатов рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Что ж, учитывая то, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно об этом думать. Нет, возможно, я буду вынужден подумать об этом через две-три недели или что-то такое. Но сейчас нам не нужно об этом думать", – заявил руководитель Штатов.

По мнению Трампа, встреча "прошла очень хорошо".

Ранее, 13 августа, президент США обещал Москве "очень серьезные последствия", если диктатор РФ не согласится на перемирие во время саммита на Аляске.