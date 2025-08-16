Трамп о тарифах для КНР: Встреча с Путиным прошла хорошо, не должен об этом сейчас думать
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас он не думает о введении дополнительных тарифов в отношении партнера РФ Китая, поскольку он доволен встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом руководитель Штатов рассказал в интервью телеканалу Fox News.
"Что ж, учитывая то, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно об этом думать. Нет, возможно, я буду вынужден подумать об этом через две-три недели или что-то такое. Но сейчас нам не нужно об этом думать", – заявил руководитель Штатов.
Читайте также
По мнению Трампа, встреча "прошла очень хорошо".
Ранее, 13 августа, президент США обещал Москве "очень серьезные последствия", если диктатор РФ не согласится на перемирие во время саммита на Аляске.
- Переговоры Трампа и Путина завершились без соглашения о перемирии. О ходе саммита читайте в хронике LIGA.net.
- В этом же интервью президент США заявил, что во время саммита на Аляске они с российским диктатором не согласились лишь в нескольких "довольно существенных" пунктах, и что теперь дело за руководителем Украины Зеленским.
- Единственной страной, против которой Трамп повысил пошлины из-за закупки российской нефти, стала Индия.
Комментарии (0)