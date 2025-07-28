В Китае возмутились санкциями Украины за сотрудничество с РФ – призвали "исправить ошибку"
Спикер МИД Китая Го Цзякунь (Фото: Jessica Lee/EPA)

В Китае возмутились санкциями, которые ввела Украина против китайских компаний из-за поддержки России. В частности, Пекин призвал украинскую сторону "исправить ошибку" и "устранить негативное влияние", сообщил представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь.

Представитель МИД Китая заявил, что Китай выступает против односторонних санкций, которые "не имеют основания в международном праве или санкционированы Советом Безопасности ООН".

Читайте также
Посол США в НАТО заявил, что Китай необходимо "наказать за субсидирование" войны

Кроме этого, он отметил, что Китай "будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".

КитайУкраинасанкции