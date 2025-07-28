В Китае возмутились санкциями Украины за сотрудничество с РФ – призвали "исправить ошибку"
В Китае возмутились санкциями, которые ввела Украина против китайских компаний из-за поддержки России. В частности, Пекин призвал украинскую сторону "исправить ошибку" и "устранить негативное влияние", сообщил представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь.
Представитель МИД Китая заявил, что Китай выступает против односторонних санкций, которые "не имеют основания в международном праве или санкционированы Советом Безопасности ООН".
Кроме этого, он отметил, что Китай "будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".
- 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил наложить 100-процентные пошлины на основных торговых партнеров России, включая Китай, если Москва не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней.
- После этого Китай пообещал усилить поддержку России.
- 27 июля президент Владимир Зеленский ввел новые персональные санкции против физических и юридических лиц, которые работают на Россию. Среди них 53 физических и юридических лица из Китая и других стран.
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