В Китае возмутились санкциями Украины за сотрудничество с РФ – призвали "исправить ошибку"

В Пекине заявили, что выступают против односторонних санкций, которые "не имеют основания в международном праве"

Спикер МИД Китая Го Цзякунь (Фото: Jessica Lee/EPA)

В Китае возмутились санкциями, которые ввела Украина против китайских компаний из-за поддержки России. В частности, Пекин призвал украинскую сторону "исправить ошибку" и "устранить негативное влияние", сообщил представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь.

Представитель МИД Китая заявил, что Китай выступает против односторонних санкций, которые "не имеют основания в международном праве или санкционированы Советом Безопасности ООН".

Кроме этого, он отметил, что Китай "будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".