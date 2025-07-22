Посол США в НАТО заявил, что Китай необходимо "наказать за субсидирование" войны
Китай нужно "наказать за субсидирование" войны России против Украины, поскольку администрация президента США Дональда Трампа угрожает ввести тарифы, если Москва не согласится на мирное соглашение. Такое мнение высказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер, передает агентство Bloomberg.
"Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что он хочет, чтобы США и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических задачах", — заявил Уитакер.
Посол США в НАТО считает, что Китай "просчитался".
"Я думаю, их нужно наказать за субсидирование убийств, происходящих на полях сражений в Украине", — добавил чиновник.
Комментарий Уитакера прозвучал через неделю после обещания Трампа ввести пошлины против государств, покупающих энергоресурсы у России, если Москва не достигнет мирного урегулирования.
"Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, которые покупают российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия", – добавил он.
- 14 июля 2025 года Трамп пригрозил наложить 100-процентные пошлины на основных торговых партнеров России, включая Китай, если Москва не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней.
- После этого Китай пообещал усилить поддержку России.
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