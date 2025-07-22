Посол США в НАТО заявил, что Китай необходимо "наказать за субсидирование" войны

Мэтью Уитакер (Фото: Peter Foley/EPA)

Китай нужно "наказать за субсидирование" войны России против Украины, поскольку администрация президента США Дональда Трампа угрожает ввести тарифы, если Москва не согласится на мирное соглашение. Такое мнение высказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер, передает агентство Bloomberg.

"Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что он хочет, чтобы США и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических задачах", — заявил Уитакер.

Посол США в НАТО считает, что Китай "просчитался".

"Я думаю, их нужно наказать за субсидирование убийств, происходящих на полях сражений в Украине", — добавил чиновник.

Комментарий Уитакера прозвучал через неделю после обещания Трампа ввести пошлины против государств, покупающих энергоресурсы у России, если Москва не достигнет мирного урегулирования.

"Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, которые покупают российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия", – добавил он.