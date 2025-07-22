Посол США в НАТО заявив, що Китай необхідно "покарати за субсидування" війни
Китай потрібно "покарати за субсидування" війни Росії проти України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує запровадити тарифи, якщо Москва не погодиться на мирну угоду. Таку думку висловив посол США в НАТО Метью Вітакер, передає агентство Bloomberg.
"Китай вважає, що веде опосередковану війну через Росію, і ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що він хоче, щоб США і наші союзники були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших наших стратегічних завданнях", – заявив Вітакер.
Посол США в НАТО вважає, що Китай "прорахувався".
"Я думаю, їх потрібно покарати за субсидування вбивств, що відбуваються на полях битв в Україні", – додав посадовець.
Коментар Вітакера пролунав через тиждень після обіцянки Трампа запровадити мита проти держав, які купують енергоресурси в Росії, якщо Москва не досягне мирного врегулювання.
"Вторинні санкції будуть значними. Вони вдарять по країнах, які купують російську нафту, хай то буде Китай, Індія чи Бразилія", – додав він.
- 14 липня 2025 року Трамп пригрозив накласти 100-відсоткові мита на основних торговельних партнерів Росії, включно з Китаєм, якщо Москва не підпише мирну угоду протягом 50 днів.
- Після цього Китай пообіцяв посилити підтримку Росії.
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