Посол США в НАТО заявив, що Китай необхідно "покарати за субсидування" війни

Метью Вітакер (Фото: Peter Foley/EPA)

Китай потрібно "покарати за субсидування" війни Росії проти України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує запровадити тарифи, якщо Москва не погодиться на мирну угоду. Таку думку висловив посол США в НАТО Метью Вітакер, передає агентство Bloomberg.

"Китай вважає, що веде опосередковану війну через Росію, і ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що він хоче, щоб США і наші союзники були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших наших стратегічних завданнях", – заявив Вітакер.

Посол США в НАТО вважає, що Китай "прорахувався".

"Я думаю, їх потрібно покарати за субсидування вбивств, що відбуваються на полях битв в Україні", – додав посадовець.

Коментар Вітакера пролунав через тиждень після обіцянки Трампа запровадити мита проти держав, які купують енергоресурси в Росії, якщо Москва не досягне мирного врегулювання.

"Вторинні санкції будуть значними. Вони вдарять по країнах, які купують російську нафту, хай то буде Китай, Індія чи Бразилія", – додав він.