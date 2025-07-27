Зеленский подписал указы о новых санкциях против России и синхронизации их с Европой

В список попали компании и лица, причастные к военно-промышленному комплексу.

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ввел новые персональные санкции против физических и юридических лиц, работающих на Россию. Указы №555/2025 и №554/2025 опубликованы на сайте Офиса президента.

В санкционный список вошли более 90 российских компаний.

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Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что Украина системно работает над синхронизацией санкций с международными партнерами. Один указ президента направлен на синхронизацию санкций с Евросоюзом, а другой – непосредственно против военно-промышленного комплекса врага.

"В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали восемь физических и 45 юридических лиц для синхронизации – в том числе компании из России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и других. Структуры, которые связаны с теневым флотом, поставками товаров двойного назначения в обход санкций, а также с российским ВПК", – отметил он.

По словам Власюка, около 40% новых европейских санкционных целей ранее уже были внесены в украинский санкционный список. Чем больше синхронизация, тем сложнее россиянам будет обойти санкции.

Украина уже передала в ЕС конкретные предложения для следующего, 19-го санкционного пакета ЕС.

Помимо этого продолжается работа над санкциями в сфере материалов, критических для российского ВПК.

"Применены ограничения в отношении более 90 российских компаний и лиц, связанных с добычей, переработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов, в частности неодима, диспрозия, церия, тербия, гадолиния, иттрия, индия и тантала. Эти ресурсы являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и дронов", – сообщил Власюк.

Украина сейчас работает над тем, чтобы союзники приняли аналогичные санкции, так как ограничение поставок в этих секторах будет означать конкретное уменьшение способности России на поле боя, подчеркнул он.