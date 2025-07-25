Сербия готова поддержать санкции против России, если будут гарантии членства в Евросоюзе
Сербия не будет поддерживать санкции Европы против России, пока у страны нет гарантий членства в Евросоюзе. Об этом заявил министр по делам Европы Сербии Неманья Старович.
"[Санкции] никак не затронут Россию, а вот сербскую экономику – в огромных масштабах", – сказал министр.
По его словами, Сербия готова полностью поддержать санкции, когда членство в ЕС "станет очевидным", то есть за несколько месяцев до вступления в Евросоюз. В то же время он заявил, что страна и так достаточно сделала для поддержки Украины, в том числе "не двусмысленно осудила агрессию РФ".
"Если нас критикуют за то, что мы делаем недостаточно для Украины, мой ответ прост: пусть украинцы говорят сами за себя", – сказал Старович.
- В мае сербский президент заявлял, что страна не будет продавать боеприпасы, если будет подозревать их передачу Украине.
- 11 июня президент Сербии Вучич отказался подписывать декларацию в поддержку Украины, чтобы "не предать" Россию.
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