Сербия готова поддержать санкции против России, если будут гарантии членства в Евросоюзе

Сербский министр заявил, что страна достаточно сделала для поддержки Украины и так

Неманья Старович (Фото: x.com/nstarovic)

Сербия не будет поддерживать санкции Европы против России, пока у страны нет гарантий членства в Евросоюзе. Об этом заявил министр по делам Европы Сербии Неманья Старович.

"[Санкции] никак не затронут Россию, а вот сербскую экономику – в огромных масштабах", – сказал министр.

По его словами, Сербия готова полностью поддержать санкции, когда членство в ЕС "станет очевидным", то есть за несколько месяцев до вступления в Евросоюз. В то же время он заявил, что страна и так достаточно сделала для поддержки Украины, в том числе "не двусмысленно осудила агрессию РФ".

"Если нас критикуют за то, что мы делаем недостаточно для Украины, мой ответ прост: пусть украинцы говорят сами за себя", – сказал Старович.