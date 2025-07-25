Сербія готова підтримати санкції проти Росії, якщо будуть гарантії членства в Євросоюзі

Сербський міністр заявив, що країна достатньо зробила для підтримки України і так

Неманья Старович (Фото: x.com/nstarovic)

Сербія не буде підтримувати санкції Європи проти Росії, поки у країни немає гарантій членства в Євросоюзі. Про це заявив міністр у справах Європи Сербії Неманья Старович.

"[Санкції] ніяк не зачеплять Росію, а ось сербську економіку – у величезних масштабах", – сказав міністр.

За його словами, Сербія готова повністю підтримати санкції, коли членство в ЄС "стане очевидним", тобто за кілька місяців до вступу в Євросоюз. Водночас він заявив, що країна і так достатньо зробила для підтримки України, зокрема "не двозначно засудила агресію РФ".

"Якщо нас критикують за те, що ми робимо недостатньо для України, моя відповідь проста: нехай українці говорять самі за себе", – сказав Старович.