Сербія готова підтримати санкції проти Росії, якщо будуть гарантії членства в Євросоюзі
Сербія не буде підтримувати санкції Європи проти Росії, поки у країни немає гарантій членства в Євросоюзі. Про це заявив міністр у справах Європи Сербії Неманья Старович.
"[Санкції] ніяк не зачеплять Росію, а ось сербську економіку – у величезних масштабах", – сказав міністр.
За його словами, Сербія готова повністю підтримати санкції, коли членство в ЄС "стане очевидним", тобто за кілька місяців до вступу в Євросоюз. Водночас він заявив, що країна і так достатньо зробила для підтримки України, зокрема "не двозначно засудила агресію РФ".
"Якщо нас критикують за те, що ми робимо недостатньо для України, моя відповідь проста: нехай українці говорять самі за себе", – сказав Старович.
- У травні сербський президент заявляв, що країна не буде продавати боєприпаси, якщо підозрюватиме їх передання Україні.
- 11 червня президент Сербії Вучич відмовився підписувати декларацію на підтримку України, щоб "не зрадити" Росію.
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