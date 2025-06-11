Вучич відмовився підписувати декларацію у підтримку України, щоб "не зрадити" Росію

Президент Сербії Александар Вучич відмовився підписувати декларацію за підсумками саміту "Україна – Південно-Східна Європа" 11 червня, пише сербське видання Srbija Danas. Він заявив, що тим самим "не зрадив Росію".

Декларація з 19 пунктів рішуче засуджує Росію за "незаконну та неспровоковану агресію проти України" та закликає до введення нових санкцій проти країни-терориста, виведення російських військ з української території, підтримки членства України в ЄС і НАТО, а також створення спеціального трибуналу для розслідування російської агресії.

Документ підписали лідери України, Молдови, Чорногорії, Румунії, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії, Північної Македонії та Словенії.

Учасники зобов'язалися посилювати співпрацю з Україною в галузі безпеки, гуманітарної та енергетичної безпеки, а також підтримувати країну в процесі післявоєнного відновлення.

Вучич запевнив, що його візит в Одесу не є зрадою Росії, "як стверджують деякі сербські медіа", і додав, що, на його думку, він "залишився єдиним, хто не підписав декларацію" саміту в Одесі. "На відміну від них, які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть", – сказав він.