Вучич відмовився підписувати декларацію у підтримку України, щоб "не зрадити" Росію
Президент Сербії Александар Вучич відмовився підписувати декларацію за підсумками саміту "Україна – Південно-Східна Європа" 11 червня, пише сербське видання Srbija Danas. Він заявив, що тим самим "не зрадив Росію".
Декларація з 19 пунктів рішуче засуджує Росію за "незаконну та неспровоковану агресію проти України" та закликає до введення нових санкцій проти країни-терориста, виведення російських військ з української території, підтримки членства України в ЄС і НАТО, а також створення спеціального трибуналу для розслідування російської агресії.
Документ підписали лідери України, Молдови, Чорногорії, Румунії, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії, Північної Македонії та Словенії.
Учасники зобов'язалися посилювати співпрацю з Україною в галузі безпеки, гуманітарної та енергетичної безпеки, а також підтримувати країну в процесі післявоєнного відновлення.
Вучич запевнив, що його візит в Одесу не є зрадою Росії, "як стверджують деякі сербські медіа", і додав, що, на його думку, він "залишився єдиним, хто не підписав декларацію" саміту в Одесі.
"На відміну від них, які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть", – сказав він.
- 11 червня 2025 року в Одесі відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа", на який, зокрема, приїхав президент Сербії Вучич.
- Також у ньому взяв участь новий президент Дан.
- На полях саміту Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, очільником уряду Хорватії Андреєм Пленковичем та прем'єром Болгарії Росеном Желязковим.
- Також він провів тристоронню зустріч із Маєю Санду та Нікушором Даном – колегами з Молдови та Румунії. Пізніше глава держави поговорив із сербським президентом Александаром Вучичем.