Союзники в Одесі підтвердили додаткові оборонні пакети Україні – Сибіга
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Під час двосторонніх зустрічей на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі обговорювали питання додаткової оборонної підтримки Києва. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Під час двосторонніх зустрічей голови держави зі своїми колегами, візаві, були підтверджені додаткові оборонні пакети від деяких країн", – сказав він.

Також обговорювалися питання підтримки інфраструктурних проєктів та посилення енергетичної стійкості України.

"Уже зараз наші партнери цікавилися, чим вони можуть допомогти Україні напередодні зимового періоду. Ми побачили їхню готовність конкретно допомагати", – розповів Сибіга, додавши, що в України "є достатній оптимізм стосовно отримання необхідної допомоги" у цьому напрямку.

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