Союзники в Одесі підтвердили додаткові оборонні пакети Україні – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Під час двосторонніх зустрічей на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі обговорювали питання додаткової оборонної підтримки Києва. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Під час двосторонніх зустрічей голови держави зі своїми колегами, візаві, були підтверджені додаткові оборонні пакети від деяких країн", – сказав він.