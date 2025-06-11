Союзники в Одесі підтвердили додаткові оборонні пакети Україні – Сибіга
Під час двосторонніх зустрічей на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі обговорювали питання додаткової оборонної підтримки Києва. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Під час двосторонніх зустрічей голови держави зі своїми колегами, візаві, були підтверджені додаткові оборонні пакети від деяких країн", – сказав він.
Також обговорювалися питання підтримки інфраструктурних проєктів та посилення енергетичної стійкості України.
"Уже зараз наші партнери цікавилися, чим вони можуть допомогти Україні напередодні зимового періоду. Ми побачили їхню готовність конкретно допомагати", – розповів Сибіга, додавши, що в України "є достатній оптимізм стосовно отримання необхідної допомоги" у цьому напрямку.
- 11 червня 2025 року в Одесі відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа", на який, зокрема, приїхав президент Сербії Вучич.
- Також у ньому взяв участь новий президент Дан.
- На полях саміту Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, очільником уряду Хорватії Андреєм Пленковичем та прем'єром Болгарії Росеном Желязковим.
- Також він провів тристоронню зустріч із Маєю Санду та Нікушором Даном – колегами з Молдови та Румунії. Пізніше глава держави поговорив із сербським президентом Александаром Вучичем.