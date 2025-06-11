Зеленський назвав причину, чому США мають турбуватися про безпеку Європи
США мають турбуватися про безпеку Європи, щоб американські солдати не були втягнуті у чергову "руйнівну війну". Про це на саміті Україна – Південно-Східна Європа заявив президент Володимир Зеленський.
"Європа має робити більше для своєї оборони. Але США повинні пам’ятати: двічі раніше дестабілізація у Європі втягувала американських солдатів у руйнівні війни. Ось чому для Америки так важливо залишатися залученою до європейської безпеки", – сказав він.
За словами Зеленського, НАТО скріплює безпекову структуру Європи, і кожна європейська країна має право обирати власний безпековий шлях. Майбутній саміт НАТО має це підтвердити, додав глава держави.
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