Зеленський назвав причину, чому США мають турбуватися про безпеку Європи

Український президент виступив на саміті Україна – Південно-Східна Європа та наголосив, що безпека у Європі має турбувати Вашингтон

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

США мають турбуватися про безпеку Європи, щоб американські солдати не були втягнуті у чергову "руйнівну війну". Про це на саміті Україна – Південно-Східна Європа заявив президент Володимир Зеленський.

"Європа має робити більше для своєї оборони. Але США повинні пам’ятати: двічі раніше дестабілізація у Європі втягувала американських солдатів у руйнівні війни. Ось чому для Америки так важливо залишатися залученою до європейської безпеки", – сказав він.

За словами Зеленського, НАТО скріплює безпекову структуру Європи, і кожна європейська країна має право обирати власний безпековий шлях. Майбутній саміт НАТО має це підтвердити, додав глава держави.