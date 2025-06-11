Зеленский назвал причину, почему США должны заботиться о безопасности Европы

Украинский президент выступил на саммите Украина – Юго-Восточная Европа и подчеркнул, что безопасность в Европе должна беспокоить Вашингтон

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

США должны беспокоиться о безопасности Европы, чтобы американские солдаты не были вовлечены в очередную "разрушительную войну". Об этом на саммите Украина – Юго-Восточная Европа заявил президент Владимир Зеленский.

"Европа должна делать больше для своей обороны. Но США должны помнить: дважды раньше дестабилизация в Европе втягивала американских солдат в разрушительные войны. Вот почему для Америки так важно оставаться вовлеченной в европейскую безопасность", – сказал он.

По словам Зеленского, НАТО скрепляет структуру безопасности Европы, и каждая европейская страна имеет право выбирать собственный путь безопасности. Предстоящий саммит НАТО должен это подтвердить, добавил глава государства.