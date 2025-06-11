Зеленский: Россия хочет Одессу, а затем –выйти к границе с Молдовой и Румынией

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите Украина – Юго-Восточная Европа, предупредил Молдову и Румынию об угрозе России. По его словам, страна-агрессор стремится уничтожить Одессу, а затем дойти до союзников.

"Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила множество других городов. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не желает завершать войну.

По словам украинского президента, правитель Кремля верит, что пока он может воевать и доминировать над своими соседями, он остается политически живым.

"Но, независимо от того, во что он верит, наша задача – заставить Россию оказаться в ситуации, когда она должна будет искать мир и политическое выживание невоенными средствами. Это абсолютно возможно", – добавил Зеленский.

В начале июня премьер-министр страны Дорин Речан, ссылаясь на оценку разведки, заявил, что Россия хочет разместить 10 000 военных в непризнанном Приднестровье на границе с Украиной.