Зеленский встретился с Санду: обсудили борьбу с российскими гибридными угрозами
В пятницу, 16 мая, в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Тиране состоялась встреча президента Владимира Зеленского с лидером Молдовы Майей Санду. Об этом сообщил Офис президента.
Цель встречи – скоординировать шаги по достижению устойчивого мира и обсудить усиление двустороннего сотрудничества.
Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, которое должно дать основу для дипломатии.
Лидеры также обсудили энергетическую безопасность, потенциальное влияние результатов выборов в Европе на политические процессы, европейскую интеграцию и гибридную войну России против демократических государств, в том числе попытки повлиять на парламентские выборы в Молдове.
Санду заверила, что Молдова не намерена отделяться от Украины в процессе вступления в Европейский Союз. Путь начался вместе, при поддержке Украины, и в координации он должен продолжаться.
Украинский президент также отметил, что Киев готов обеспечить экспорт электроэнергии в Молдову во время отопительного сезона с учетом имеющихся мощностей и потребностей.
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