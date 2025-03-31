Молдова высылает троих работников посольства России после бегства депутата парламента

Трех работников посольства РФ в Молдове высылают после бегства депутата местного парламента Александра Нестеровского в Приднестровье

Флаг России на посольстве в Молдове (Фото: Dimitru Doru/EPA)

Министерство иностранных дел Молдовы объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Это произошло после публикации информации о возможной причастности дипмиссии к бегству депутата парламента Александра Нестеровского, сообщает молдовский телеканал TV8.

Отмечается, что информацию о возможной причастности российского посольства к бегству Нестеровского предоставила Служба информации и безопасности Молдовы – местная спецслужба.

"Решение молдовских властей основано на четких доказательствах относительно осуществления деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова", – заявил МИД.

Посол России в Молдове Олег Озеров утверждает, что одним из работников посольства, которого должны выслать, является сопредседатель объединенной контрольной комиссии – структуры, отвечающей за обеспечение соблюдения прекращения огня в войне в Приднестровье.

Россия заявила, что готовит ответ на высылку своих дипломатов.

19 марта депутата Нестеровского заочно приговорили к 12 годам тюрьмы и обязали выплатить штраф в 500 000 молдавских леев (более $27 000) по обвинениям в пассивной коррупции и незаконном финансировании партий, которые финансировал бизнесмен Илан Шор.

Шор скрывается в Москве от обвинения по делу о хищении миллиарда долларов трех банков Молдовы.

31 марта глава СИБ Александр Мустяце обвинил посольство РФ и российские спецслужбы в помощи Нестеровскому выехать в непризнанную Приднестровскую молдовскую республику.

Он утверждал, что 18 марта депутат прибыл в посольство России, а 19 марта его вывезли в Приднестровье на дипломатическом транспорте. Маршрут, по которому везли Нестеровского, контролировали и координировали работники российского посольства, сказал Мустяце.

В октябре 2024 года в Молдове участника группировки Шора задержали по подозрению в покупке голосов на президентских выборах.

В декабре СИБ заявила, что российский олигарх Роман Абрамович помогал Шору сорвать президентские выборы в стране.