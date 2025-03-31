Молдова высылает троих работников посольства России после бегства депутата парламента
Министерство иностранных дел Молдовы объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Это произошло после публикации информации о возможной причастности дипмиссии к бегству депутата парламента Александра Нестеровского, сообщает молдовский телеканал TV8.
Отмечается, что информацию о возможной причастности российского посольства к бегству Нестеровского предоставила Служба информации и безопасности Молдовы – местная спецслужба.
"Решение молдовских властей основано на четких доказательствах относительно осуществления деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова", – заявил МИД.
Посол России в Молдове Олег Озеров утверждает, что одним из работников посольства, которого должны выслать, является сопредседатель объединенной контрольной комиссии – структуры, отвечающей за обеспечение соблюдения прекращения огня в войне в Приднестровье.
Россия заявила, что готовит ответ на высылку своих дипломатов.
19 марта депутата Нестеровского заочно приговорили к 12 годам тюрьмы и обязали выплатить штраф в 500 000 молдавских леев (более $27 000) по обвинениям в пассивной коррупции и незаконном финансировании партий, которые финансировал бизнесмен Илан Шор.
Шор скрывается в Москве от обвинения по делу о хищении миллиарда долларов трех банков Молдовы.
31 марта глава СИБ Александр Мустяце обвинил посольство РФ и российские спецслужбы в помощи Нестеровскому выехать в непризнанную Приднестровскую молдовскую республику.
Он утверждал, что 18 марта депутат прибыл в посольство России, а 19 марта его вывезли в Приднестровье на дипломатическом транспорте. Маршрут, по которому везли Нестеровского, контролировали и координировали работники российского посольства, сказал Мустяце.