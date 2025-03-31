Молдова висилає трьох працівників посольства Росії після втечі депутата парламенту

Трьох працівників посольства РФ у Молдові висилають після втечі депутата місцевого парламенту Олександра Нестеровського до Придністров'я

Прапор Росії на посольстві у Молдові (Фото: Dimitru Doru/EPA)

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства Росії. Це відбулось після публікації інформації про можливу причетність дипмісії до втечі депутата парламенту Олександра Нестеровського, повідомляє молдовський телеканал TV8.

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Зазначається, що інформацію про ймовірну причетність російського посольства до втечі Нестеровського надала Служба інформації та безпеки Молдови – місцева спецслужба.

"Рішення молдовської влади ґрунтується на чітких доказах щодо провадження діяльності, яка суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова", – заявило МЗС.

Посол Росії у Молдові Олег Озеров стверджує, що одним з працівників посольства, якого мають вислати, є співголова об'єднаної контрольної комісії – структури, яка відповідає за забезпечення дотримання припинення вогню у війні в Придністров'ї.

Росія заявила, що готує заходи у відповідь на висилання своїх дипломатів.

19 березня депутата Нестеровського заочно засудили до 12 років в'язниці та зобов'язали виплатити штраф в 500 000 молдовських леїв (понад $27 000) за звинуваченнями у пасивній корупції та незаконному фінансуванні партій, які фінансував бізнесмен Ілан Шор.

Шор переховується в Москві від звинувачення у справі про розкрадання мільярда доларів трьох банків Молдови.

31 березня глава СІБ Олександр Мустяце звинуватив посольство РФ та російські спецслужби у допомозі Нестеровському виїхати до невизнаної Придністровської молдовської республіки.

Він стверджував, що 18 березня депутат прибув до посольства Росії, а 19 березня його вивезли до Придністров'я на дипломатичному транспорті. Маршрут, яким везли Нестеровського, контролювали та координували працівники російського посольства, сказав Мустяце.

У жовтні 2024 року в Молдові учасника угруповання Шора затримали за підозрою у купівлі голосів на президентських виборах.

У грудні СІБ заявила, що російський олігарх Роман Абрамович допомагав Шору зірвати президентські вибори в країні.