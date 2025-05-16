Зеленський зустрівся із Санду: обговорили боротьбу з російськими гібридними загрозами

Зустріч в Тирані (Фото: Офіс президента)

У п’ятницю, 16 травня, у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Тирані відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з лідеркою Молдови Маєю Санду. Про це повідомив Офіс президента.

Мета зустрічі – скоординувати кроки для досягнення сталого миру та обговорити посилення двосторонньої співпраці.

Зеленський зазначив, що пріоритетом України є повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має дати основу для дипломатії.

Лідери також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.

Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в процесі вступу до Європейського Союзу. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має тривати.

Український президент також зазначив, що Київ готовий забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону з урахуванням наявних потужностей і потреб.