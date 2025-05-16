Зеленський зустрівся із Санду: обговорили боротьбу з російськими гібридними загрозами
Зустріч в Тирані (Фото: Офіс президента)

У п’ятницю, 16 травня, у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Тирані відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з лідеркою Молдови Маєю Санду. Про це повідомив Офіс президента.

Мета зустрічі – скоординувати кроки для досягнення сталого миру та обговорити посилення двосторонньої співпраці.

Зеленський зазначив, що пріоритетом України є повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має дати основу для дипломатії.

Лідери також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.

Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в процесі вступу до Європейського Союзу. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має тривати.

Український президент також зазначив, що Київ готовий забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону з урахуванням наявних потужностей і потреб.

  • 31 березня 2025 року МЗС Молдови оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства Росії. Це відбулось після публікації інформації про можливу причетність дипмісії до втечі депутата парламенту Нестеровського.
  • 29 квітня Марта Кос заявила, що Євросоюз може відокремити процес вступу Молдови від України через те, що Угорщина чинить спротив переговорам із Києвом.
Читайте також
"Умовте українців продовжити транзит". Чим завершиться енергокриза у Молдові
Володимир ЗеленськийМолдоваМая СандуТирана