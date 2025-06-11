Зеленський: Росія хоче Одесу, а потім – вийти до кордону з Молдовою та Румунією

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Україна – Південно-Східна Європа, попередив Молдову та Румунію про загрозу з боку Росії. За його словами, країна-агресор прагне знищити Одесу, а потім – дійти до союзників.

"Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила багато інших міст. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Зараз нам потрібен захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться", – сказав він.

Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну.

За словами українського президента, правитель Кремля вірить, що, доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим.

"Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо", – додав Зеленський.

На початку червня прем'єр-міністр країни Дорін Речан, посилаючись на оцінку розвідки, заявив, що Росія хоче розмістити 10 000 військових у невизнаному Придністров'ї на кордоні з Україною.