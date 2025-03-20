СБУ: Мешканець Придністров'я намагався вкрасти для Росії секретні дронові технології України

Чоловіка затримали на гарячому, йому може загрожувати до 15 років у в'язниці

Затримання (Фото: СБУ)

Поблизу Одеси затримано мешканця невизнаного Придністров’я, якого, за версією слідства, Росія послала, щоб викрасти дронові технології України. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Зазначається, що чоловік приїхав в Одеську область і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Після цього підозрюваний сподівався, що військовий надасть йому технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА.

За даними СБУ, про всі етапи операції чоловік доповідав своєму куратору – "заступнику міністра оборони Придністров’я", який співпрацює з російським Головним управлінням розвідки.

Правоохоронці зазначили, що "ворожого агента" викрили щойно він приїхав до України, видавши себе за підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію. Надалі СБУ документувала кожен його крок і затримала на гарячому – під час спроби одержати флешку з таємною інформацією у сфері БпЛА.

За даними слідства, чоловік планував вивезти отримані дані до Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для Росії. Окрім носія з інформацією у затриманого вилучили два пістолети.

Чоловіку повідомили про підозру одразу за двома статтями: шпигунство та незаконне поводження зі зброєю. В разі доведення провини йому може загрожувати до 15 років тюрми з конфіскацією майна.