СБУ: Житель Приднестровья пытался украсть для России секретные дроновые технологии Украины

Мужчину задержали на горячем, ему может грозить до 15 лет в тюрьме

Задержание (Фото: СБУ)

Вблизи Одессы задержан житель непризнанного Приднестровья, которого, по версии следствия, Россия послала, чтобы похитить дроновые технологии Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что мужчина приехал в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с дронами. После этого подозреваемый надеялся, что военный предоставит ему техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА.

По данным СБУ, обо всех этапах операции мужчина докладывал своему куратору – "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским Главным управлением разведки.

Правоохранители отметили, что "вражеского агента" разоблачили, как только он приехал в Украину, притворившись предпринимателем, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию. В дальнейшем СБУ документировала каждый его шаг и задержала с поличным – при попытке получить флешку с тайной информацией в сфере БпЛА.

По данным следствия, мужчина планировал вывезти полученные данные в Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для России. Кроме носителя с информацией у задержанного изъяли два пистолета.

Мужчине сообщили о подозрении сразу по двум статьям: шпионаж и незаконное обращение с оружием. В случае доказания вины ему может грозить до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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