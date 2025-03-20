СБУ: Житель Приднестровья пытался украсть для России секретные дроновые технологии Украины
Вблизи Одессы задержан житель непризнанного Приднестровья, которого, по версии следствия, Россия послала, чтобы похитить дроновые технологии Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Отмечается, что мужчина приехал в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с дронами. После этого подозреваемый надеялся, что военный предоставит ему техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА.
По данным СБУ, обо всех этапах операции мужчина докладывал своему куратору – "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским Главным управлением разведки.
Правоохранители отметили, что "вражеского агента" разоблачили, как только он приехал в Украину, притворившись предпринимателем, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию. В дальнейшем СБУ документировала каждый его шаг и задержала с поличным – при попытке получить флешку с тайной информацией в сфере БпЛА.
По данным следствия, мужчина планировал вывезти полученные данные в Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для России. Кроме носителя с информацией у задержанного изъяли два пистолета.
Мужчине сообщили о подозрении сразу по двум статьям: шпионаж и незаконное обращение с оружием. В случае доказания вины ему может грозить до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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