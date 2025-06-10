Зеленський: Треба робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Партнери України мають робити все для того, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж держава-агресорка може витримати, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив у вечірньому відеозверненні, коментуючи анонсований 18-й пакет санкцій Європейського Союзу.

"Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску", – заявив глава держави.

Він наголосив, що цей пакет потрібно наповнити сильними деталями. За словами президента, здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри.

"Саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та перероблення, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати", – акцентував Зеленський.