"Більше немає чого чекати". Сибіга закликав партнерів ввести нові санкції проти Росії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав негайно посилити тиск на Росію через нові санкції після масованих ударів по Україні 10 червня. Про це він написав у соцмережі X.
Сибіга зазначив, що вночі Київ та Одеса пережили можливо наймасованіші повітряні обстріли за увесь час війни із застосуванням сотень БпЛА і балістичних ракет.
"Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру – тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз. Більше немає чого чекати", – наголосив очільник МЗС.
Він зазначив, що пріоритетними сферами для цього є російські банки, пониження "стелі" ціни на газ, встановленої G7, та вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії обходити обмеження.
"Ці санкції мають на меті не лише підтримати Україну – вони потрібні і для наших партнерів. Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину Росії, що спрямована не лише проти нас, а й проти них. Так само важливі кроки для посилення України, зокрема додаткове постачання засобів ППО", – зазначив Сибіга.
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