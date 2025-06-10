"Більше немає чого чекати". Сибіга закликав партнерів ввести нові санкції проти Росії
Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав негайно посилити тиск на Росію через нові санкції після масованих ударів по Україні 10 червня. Про це він написав у соцмережі X.

Сибіга зазначив, що вночі Київ та Одеса пережили можливо наймасованіші повітряні обстріли за увесь час війни із застосуванням сотень БпЛА і балістичних ракет.

Читайте також
Війна дронів – пікова фаза. Чи здатна Росія запускати по українцях 1000 "шахедів" на добу

"Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру – тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз. Більше немає чого чекати", – наголосив очільник МЗС.

Він зазначив, що пріоритетними сферами для цього є російські банки, пониження "стелі" ціни на газ, встановленої G7, та вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії обходити обмеження.

"Ці санкції мають на меті не лише підтримати Україну – вони потрібні і для наших партнерів. Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину Росії, що спрямована не лише проти нас, а й проти них. Так само важливі кроки для посилення України, зокрема додаткове постачання засобів ППО", – зазначив Сибіга.

Читайте також
Найкращий спосіб гарантувати безпеку Європи – це допомогти Україні
санкціїобстрілАндрій Сибіга