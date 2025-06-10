"Больше нечего ждать". Сибига призвал партнеров ввести новые санкции против России

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал немедленно усилить давление на Россию новыми санкциями после массированных ударов по Украине 10 июня. Об этом он написал в соцсети X.

Сибига отметил, что ночью Киев и Одесса пережили возможно самые массированные воздушные обстрелы за все время войны с применением сотен БпЛА и баллистических ракет.

"Россия ударила по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив гражданских. Россия отвергает какие-либо содержательные усилия ради мира – поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", – подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что приоритетными сферами для этого являются российские банки, понижение "потолка" цены на газ, установленной G7, и вторичные санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения.

"Эти санкции преследуют цель не только поддержать Украину – они нужны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину России, которая направлена не только против нас, но и против них. Так же важны шаги для усиления Украины, в частности дополнительные поставки средств ПВО", – отметил Сибига.

2 июня президент Владимир Зеленский заявил, что сенаторы США начали согласовывать пакет санкций, и это хороший знак.

3 июня спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к согласованию. В Конгрессе и Белом доме готовы к утверждению.

5 июня президент США Дональд Трамп признал, что пока не читал законопроект Грэма о давлении на Россию.