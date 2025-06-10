"Больше нечего ждать". Сибига призвал партнеров ввести новые санкции против России
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал немедленно усилить давление на Россию новыми санкциями после массированных ударов по Украине 10 июня. Об этом он написал в соцсети X.
Сибига отметил, что ночью Киев и Одесса пережили возможно самые массированные воздушные обстрелы за все время войны с применением сотен БпЛА и баллистических ракет.
"Россия ударила по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив гражданских. Россия отвергает какие-либо содержательные усилия ради мира – поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", – подчеркнул глава МИД.
Он отметил, что приоритетными сферами для этого являются российские банки, понижение "потолка" цены на газ, установленной G7, и вторичные санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения.
"Эти санкции преследуют цель не только поддержать Украину – они нужны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину России, которая направлена не только против нас, но и против них. Так же важны шаги для усиления Украины, в частности дополнительные поставки средств ПВО", – отметил Сибига.
- 2 июня президент Владимир Зеленский заявил, что сенаторы США начали согласовывать пакет санкций, и это хороший знак.
- 3 июня спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к согласованию. В Конгрессе и Белом доме готовы к утверждению.
- 5 июня президент США Дональд Трамп признал, что пока не читал законопроект Грэма о давлении на Россию.