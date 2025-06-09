МЗС Литви: Лише 40% потужностей Росії охоплено санкціями

Кястутіс Будріс (Фото: BudrysKestutis)

Європа не може сказати, що зробила все можливе в питанні санкцій проти Росії, адже ними охоплено лише 40% потужностей РФ. Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

За словами Будріса, ЄС вже почав працювати над 18-м пакетом антиросійських санкцій. Він має охопити сфери російської економіки, яких ще не торкнулися обмеження.

"Лише 40% потужностей Росії охоплено санкціями. Ми не можемо дозволити собі сказати, що зробили все можливе в питанні санкцій. Ні, ми цього не зробили", – сказав Будріс.

За його словами, до нового пакета мають увійти, зокрема, персональні санкції проти топменеджерів російських корпорацій, а також чергові обмеження російського експорту.

Голова дипломатичного відомства Литви підкреслив, що ЄС мають синхронизувати свої зусилля із "друзями з США".