МЗС Литви: Лише 40% потужностей Росії охоплено санкціями
Європа не може сказати, що зробила все можливе в питанні санкцій проти Росії, адже ними охоплено лише 40% потужностей РФ. Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.
За словами Будріса, ЄС вже почав працювати над 18-м пакетом антиросійських санкцій. Він має охопити сфери російської економіки, яких ще не торкнулися обмеження.
"Лише 40% потужностей Росії охоплено санкціями. Ми не можемо дозволити собі сказати, що зробили все можливе в питанні санкцій. Ні, ми цього не зробили", – сказав Будріс.
За його словами, до нового пакета мають увійти, зокрема, персональні санкції проти топменеджерів російських корпорацій, а також чергові обмеження російського експорту.
Голова дипломатичного відомства Литви підкреслив, що ЄС мають синхронизувати свої зусилля із "друзями з США".
- Доходи РФ від нафтогазового сектору у березні 2025 року впали на 17% – бюджет недоотримав $2,73 млрд.
- У квітні нафтогазові доходи РФ скоротилися майже на 12% рік до року.
- 4 червня стало відомо, що ліквідні активи Фонду національного добробуту Росії, який є резервом країни на "чорний день", скоротилися на 14% у травні 2025 року.